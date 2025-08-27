НСПК разработала сервис для борьбы с банкоматным мошенничеством

Банкам стал доступен новый сервис для борьбы с мошенниками – Национальная система платежных карт (НСПК) по запросу эмитента сможет блокировать операции пополнения наличными через банкоматы карт «Мир», которые замечены в мошеннических схемах. Технологию разработала НСПК по запросу рынка, говорится в сообщении компании. Сервис доступен бесплатно всем банкам в любое время, но решение о его применении они будут принимать самостоятельно – для этого нужно обратиться в НСПК, уточнил «Ведомостям» представитель компании.