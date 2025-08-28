ВТБ рассказал о «шахматах» международных расчетов

Зарубежные филиалы – стратегические фигуры на шахматной доске системы международных расчетов, которую строит ВТБ, заявила член правления банка Ольга Баша. «Опорные точки» ВТБ – это филиалы в Индии и Китае и совместный банк VRB во Вьетнаме (у ВТБ и государственного Банка инвестиций и развития Вьетнама по 50%), перечислила она. «Все филиалы подключены к местным платежным системам, интегрированы. Мы не работаем по SWIFT, естественно, – соответственно, уменьшаются риски, поскольку нет посредников», – подчеркнула Баша.