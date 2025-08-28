Как МФО будут передавать ЦБ данные о мошенниках

Согласно документу, с 1 марта 2026 г. МФО начнут в обязательном порядке информировать Центробанк обо всех случаях и попытках оформления потребительских займов без согласия клиента (либо с согласием, полученным обманом). Делать это надо будет в течение следующего рабочего дня после выявления инцидента или получения жалобы от клиента. Также МФО будут сообщать о компьютерных атаках на собственную инфраструктуру, если они потенциально могут привести к мошенническим займам.