Правительство не одобрило полного запрета погашения старого займа в МФО новым

Правительство не одобрило полного запрета погашения старого займа в МФО новымОн может лишить заемщиков легальных механизмов реструктуризации, предупреждают микрофинансисты
Правительство сочло необоснованным запрет на заключение соглашения о новации между микрофинансовой организацией (МФО) и заемщиком. Новацией называется прекращение обязательства по долгу за счет замены его на новый заем. Такой договор может содержать условия, существенно улучшающие положение заемщика по сравнению со старым долгом, говорится в отзыве правительства на законопроект, который ужесточает требования к МФО в части кредитования граждан.
Поправки в несколько федеральных законов в апреле 2025 г. внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
