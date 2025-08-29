Правительство не одобрило полного запрета погашения старого займа в МФО новым

Правительство сочло необоснованным запрет на заключение соглашения о новации между микрофинансовой организацией (МФО) и заемщиком. Новацией называется прекращение обязательства по долгу за счет замены его на новый заем. Такой договор может содержать условия, существенно улучшающие положение заемщика по сравнению со старым долгом, говорится в отзыве правительства на законопроект, который ужесточает требования к МФО в части кредитования граждан.