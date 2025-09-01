Попавший под санкции ЕС китайский банк остановил расчеты с Россией

Попавший под санкции ЕС китайский банк остановил расчеты с РоссиейHeihe Rural был одним из последних банков в КНР, готовых открывать корсчета российским банкам
Один из последних китайских банков, готовых открывать корреспондентские счета российским неподсанкционным кредитным организациям, – Heihe Rural Commercial Bank перестал принимать платежи из России. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники в двух отечественных банках и четыре импортера, столкнувшиеся с проблемой. Информацию подтвердили руководитель практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро A-Pro Дмитрий Дворецкий, старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев и CEO платежного агента Money Roo Алексей Останин.
19 июля совет ЕС ввел санкции против Heihe за якобы предоставление услуг, связанных с криптоактивами и существенно подрывающих цель антироссийских ограничений. Решение вступило в силу 9 августа, с этого момента лицам ЕС запрещено участвовать в любых операциях с китайским банком.