Попавший под санкции ЕС китайский банк остановил расчеты с Россией

Один из последних китайских банков, готовых открывать корреспондентские счета российским неподсанкционным кредитным организациям, – Heihe Rural Commercial Bank перестал принимать платежи из России. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники в двух отечественных банках и четыре импортера, столкнувшиеся с проблемой. Информацию подтвердили руководитель практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро A-Pro Дмитрий Дворецкий, старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев и CEO платежного агента Money Roo Алексей Останин.