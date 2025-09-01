Чистая прибыль Альфа-банка выросла до 118,7 млрд рублей по итогам полугодия

Чистая прибыль Альфа-банка выросла до 118,7 млрд рублей по итогам полугодияБанк впервые с 2021 года раскрыл полугодовую отчетность по МСФО
Альфа-банк впервые с 2021 г. раскрыл финансовые показатели по МСФО за полугодие. В январе – июне 2025 г. кредитная организация заработала 118,7 млрд руб. чистой прибыли, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Последний раз «Альфа» отчитывалась по МСФО по итогам 2024 г., а до этого – только за первое полугодие 2021 г.
Чистые процентные доходы до вычета резервов выросли в годовом выражении на 36% до 306,42 млрд руб. Резервы под ожидаемые кредитные убытки по кредитам и авансам клиентам увеличились на 38,6% год к году до 129,45 млрд руб. В то же время банк распустил часть резервов под кредитные убытки по денежным средствам и средствам в других банках на 14,8 млрд руб. – год назад по этой статье расходы составили 3,5 млрд руб. В итоге чистые процентные доходы после вычета резервов составили 191,8 млрд руб., увеличившись на 50% год к году.