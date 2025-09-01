Чистая прибыль Альфа-банка выросла до 118,7 млрд рублей по итогам полугодия

Чистые процентные доходы до вычета резервов выросли в годовом выражении на 36% до 306,42 млрд руб. Резервы под ожидаемые кредитные убытки по кредитам и авансам клиентам увеличились на 38,6% год к году до 129,45 млрд руб. В то же время банк распустил часть резервов под кредитные убытки по денежным средствам и средствам в других банках на 14,8 млрд руб. – год назад по этой статье расходы составили 3,5 млрд руб. В итоге чистые процентные доходы после вычета резервов составили 191,8 млрд руб., увеличившись на 50% год к году.