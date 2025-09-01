Участники программы ПДС получили первое софинансирование от государства

Участники программы ПДС получили первое софинансирование от государстваПолучателями господдержки станет около 2,6 млн граждан, вступивших в ПДС в 2024 году
Государство начало перечислять негосударственным пенсионным фондам (НПФ) софинансирование по программе долгосрочных сбережений (ПДС), сообщил Минфин 29 августа. Конечными получателями денег от государства станут около 2,6 млн граждан, которые получат в общей сложности почти 52 млрд руб. О том, что средства уже были начислены клиентам, в пятницу сообщили крупные НПФ, среди которых Сбербанк, ВТБ, «Будущее» и ПСБ.
Чтобы начать формировать сбережения через ПДС, гражданину необходимо заключить договор с НПФ – они являются операторами программы. В течение 10 лет участникам программы доступно софинансирование от государства в размере до 36 000 руб. в год.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам