Участники программы ПДС получили первое софинансирование от государства

Государство начало перечислять негосударственным пенсионным фондам (НПФ) софинансирование по программе долгосрочных сбережений (ПДС), сообщил Минфин 29 августа. Конечными получателями денег от государства станут около 2,6 млн граждан, которые получат в общей сложности почти 52 млрд руб. О том, что средства уже были начислены клиентам, в пятницу сообщили крупные НПФ, среди которых Сбербанк, ВТБ, «Будущее» и ПСБ.