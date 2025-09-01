Установить и снять самозапрет на кредиты с 1 сентября можно через МФЦ

Установить и снять самозапрет на кредиты с 1 сентября можно через МФЦНа начало осени самозапрет установлен у 13,2 млн россиян
Граждане могут бесплатно установить и снять самозапрет на кредиты и займы через МФЦ с 1 сентября. Сервис заработал еще 1 марта, но воспользоваться им можно было только онлайн через «Госуслуги».
Чтобы оформить самозапрет через МФЦ, необходимо иметь при себе паспорт и ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), следует из сообщения на сайте одного из региональных центров «Мои документы». Непосредственно в МФЦ человек заполняет заявление на самозапрет – указывает ФИО, паспортные данные, ИНН, а также параметры самого запрета (полный или частичный, кредит/микрозаем, выдачи онлайн/офлайн). В сообщении регионального центра «Мои документы» отдельно подчеркивается, что важно указать корректный ИНН, так как он используется для идентификации человека.
Полученное заявление будет направлено в центральный каталог кредитных историй, и самозапрет вступит в силу в течение 1–3 рабочих дней. Уведомление о самозапрете направят в личный кабинет на «Госуслугах», но его также можно получить непосредственно в МФЦ.
Также заявители могут проверить факт наличия или отсутствия запрета через МФЦ, говорится на сайте «Центра компетенций госуправления» Московской области. Уведомление придет в личный кабинет на «Госуслугах» в течение 24 часов.
На 1 сентября самозапрет установлен у 13,2 млн россиян, говорится в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ). С момента запуска сервиса 1 марта граждане подали 14,7 млн заявлений на самоограничение и 890 000 заявлений на его снятие, или 6% от ранее установленных, следует из данных ОКБ.
Большинство людей выбирают полный самозапрет на любые кредиты и займы – 13,36 млн заявок (90,9%). На запрет онлайн-выдач в банках и микрофинансовых организациях (МФО) граждане подали 634 420 заявок (4,3%). Полный запрет выдач только займов в МФО выбрали 233 380 человек (1,6%). Еще 209 020 человек (1,4%) установили ограничение на любые выдачи в МФО и онлайн выдачи в банках. Остальные 1,8% заявок граждане направили на установку иных сочетаний доступных типов самозапрета, говорится в релизе ОКБ.
Лидером по количеству обращений к сервису за все время его работы стала Москва, следует из данных ОКБ: москвичи направили 1,37 млн заявлений на установку самозапрета, а на его снятие – 56 000 заявлений. В пятерку регионов по количеству ограничений также вошли Московская область – 969 000 заявлений (45 000 на снятие), Санкт-Петербург – 669 000 заявлений (28 000 на снятие), Башкортостан – 509 000 заявлений (41 000 на снятие), Свердловская область – 459 000 заявлений (31 000 на снятие).
Наибольшую активность проявляют граждане старше 55 лет – на их долю приходится 35% от общего количества заявлений, следует из данных ОКБ. Вслед за ними наиболее активно самозапреты ставят граждане в возрасте 35–45 лет – 22% заявлений. На долю граждан в возрасте 45–55 лет приходится 20% заявлений, на граждан 25–35 лет – 13%. На молодежь до 25 лет приходится всего 9% самозапретов.
Функция добровольного запрета на кредиты и займы через «Госуслуги» заработала 1 марта. Гражданин может установить полное ограничение на получение заемных средств, а также частичное, выбрав тип организации (банк либо МФО) или способ обращения (в офисе и онлайн либо только онлайн). Нельзя установить запрет на ипотеку, залоговые автокредиты и общие образовательные ссуды.
После установки самозапрета в кредитной истории гражданина появляется специальная отметка с датой начала его действия – на следующий день после добавления сведений. При наличии отметки в кредитной истории банки и МФО должны отказывать клиенту в новых заемных средствах, но он обязан продолжать платить по ранее взятым обязательствам. Если же заемщику выдали кредит, несмотря на самозапрет, банк или МФО не имеют права требовать его погашения.
Отменить ограничение можно также через «Госуслуги», заверив свое решение усиленной электронной подписью, которая оформляется в приложении «Госключ». Самозапрет снимается через день после внесения информации в кредитную историю.