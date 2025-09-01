Установить и снять самозапрет на кредиты с 1 сентября можно через МФЦ

Чтобы оформить самозапрет через МФЦ, необходимо иметь при себе паспорт и ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), следует из сообщения на сайте одного из региональных центров «Мои документы». Непосредственно в МФЦ человек заполняет заявление на самозапрет – указывает ФИО, паспортные данные, ИНН, а также параметры самого запрета (полный или частичный, кредит/микрозаем, выдачи онлайн/офлайн). В сообщении регионального центра «Мои документы» отдельно подчеркивается, что важно указать корректный ИНН, так как он используется для идентификации человека.