ВТБ оценил эффективность биометрии в борьбе с мошенниками

Сдача биометрии является добровольной, поэтому ее применение как средства защиты от мошенников является лишь дополнительным, а не основным инструментом защиты, подчеркнул бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий. К тому же использование биометрии для проведения операций усложняет клиентский путь и может оттолкнуть клиента от работы с финансовой организацией, считает он. В основном это инструмент ускорения обработки данных клиентов, например, при звонках в колл-центры, потому что в этом случае существенно сокращается время на идентификацию, указывает Лукацкий. Поэтому пока государство не сделает применение биометрии обязательной при осуществлении тех или иных финансовых транзакций, она как основной инструмент борьбы с мошенниками не очень эффективна, заключает эксперт.