Минфин прокомментировал обсуждаемые изменения в льготную ипотеку

Ведомство изучает предложение депутатов исключить из программы льготной ипотеки маленькие квартиры, которые могут приобретаться в инвестиционных целях. Но в этом вопросе важны цели, которые граждане перед собой ставят при покупке жилплощади, продолжил Яковлев. Пока средний размер кредита по семейной ипотеке ниже установленных лимитов (12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для остальных регионов), но под квартиры большей площади потребуется увеличение этого потолка, сказал он.