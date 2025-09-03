Газета
Главная / Финансы /

Минфин прокомментировал обсуждаемые изменения в льготную ипотеку

Пока конкретных предложений нет, все вопросы требуют тщательного анализа
Наталья Заруцкая
Екатерина Литова
Программа льготной семейной ипотеки должна стать более адресной, ориентированной на семьи, где рождается большее количество детей, заявил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев в кулуарах ВЭФа. Но и ограничивать людей, которые стремятся улучшить свои жилищные условия, не хотелось бы, добавил он. Поэтому конкретные предложения по адресности станут известны только после тщательного анализа и выверки их с Минтрудом и Минстроем, отметил Яковлев. Итоговое решение по программе принимает правительство, напомнил он.

Ведомство изучает предложение депутатов исключить из программы льготной ипотеки маленькие квартиры, которые могут приобретаться в инвестиционных целях. Но в этом вопросе важны цели, которые граждане перед собой ставят при покупке жилплощади, продолжил Яковлев. Пока средний размер кредита по семейной ипотеке ниже установленных лимитов (12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для остальных регионов), но под квартиры большей площади потребуется увеличение этого потолка, сказал он.

Проблему перекоса в пользу маленьких квартир – студий и однокомнатных – в выдачах льготной ипотеки на сессии ВЭФа затронула первый заместитель министра труда Ольга Баталина. По ее словам, важно разделять ситуации, когда жилье приобретается с инвестиционной целью, а когда – действительно для проживания семьи. Также Баталина предложила уделить особое внимание развитию внеипотечных способов улучшения жилищных условий, в частности аренды.

Также в Минфине обсуждают предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации, продолжил Яковлев. Сейчас министерство изучает цифры – соответствие прописки тому объекту недвижимости, который был приобретен в рамках программы, рассказал он. С учетом этого анализа и будут сформулированы конкретные предложения, отметил Яковлев. 

Еще одна дискуссия касается дифференцирования ставок по льготной ипотеке, указал Яковлев. Ранее с предложением устанавливать ставки по ипотеке в зависимости от дохода в регионе выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин, нижняя палата парламента также приняла постановление, в котором Минфину и Министерству строительства и ЖКХ рекомендуется проработать вопрос о введении дифференцированных ставок по семейной ипотеке. Депутаты предложили регулировать ее в зависимости от региона проживания заемщика, величины населенного пункта (крупный город, малый город или село) и количества детей в семье.

В Минфине склонны думать, что это может несколько усложнить процесс, а польза будет неочевидна, заявил Яковлев: ставки будет сложно администрировать. Кроме того, это может быть не всегда справедливо с точки зрения миграции населения, в том числе трудовой, добавил он.

Правительство выделило 100,4 млрд руб. из резервного фонда на субсидирование льготных ипотечных программ, следует из распоряжения кабмина от 2 сентября. В том числе на программу «Семейная ипотека» направлено 53,4 млрд руб., «Дальневосточная и арктическая ипотека» – 9,6 млрд руб. Кроме того, 37,4 млрд руб. пойдет на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека», которая завершилась 1 июля 2024 г.

