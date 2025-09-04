Заявленные убытки по страхованию дебиторской задолженности резко выросли

Заявленные убытки по страхованию дебиторской задолженности резко вырослиНа это повлияли рост интереса к таким полисам и изменение макроэкономической конъюнктуры
Страховщики фиксируют всплеск заявленных убытков в страховании дебиторской задолженности на фоне ухудшения платежной дисциплины у контрагентов компаний, которые приобретают такую защиту. О тренде «Ведомостям» рассказали представители «Согаза», брокера АСТ, АСТК, ВСК, «Протекты трейд» и «Герсы» – все они являются основными игроками сегмента страхования дебиторской задолженности.
Страхование дебиторской задолженности или торговых кредитов – это вид полиса, который защищает компанию от убытков, связанных с неисполнением обязательств ее контрагентами. Такой договор защищает дебиторскую задолженность компании посредством предоставления ей обеспечения на случай, если клиент не оплатит продукты или услуги.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам