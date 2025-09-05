Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Сбербанк запустил оплату покупок частями для индивидуальных предпринимателей

Это снизит нагрузку на бюджет бизнесменов и позволит контролировать расходы
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Индивидуальные предприниматели (ИП) смогут оплачивать бизнес-картами Сбербанка онлайн-покупки товаров через сервис оплаты частями (BNPL, buy now, pay later) «Плати частями», рассказал «Ведомостям» представитель «Сбера». В офлайн-торговле сервис появится в IV квартале 2025 г.

У Сбербанка более 3 млн активных корпоративных клиентов, включая ИП. Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса вырос на 9,4% с начала года – до 7,3 трлн руб. по итогам II квартала. Отдельно портфель ИП «Сбер» не раскрывает.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её