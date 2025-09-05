Сбербанк запустил оплату покупок частями для индивидуальных предпринимателей

Сбербанк запустил оплату покупок частями для индивидуальных предпринимателейЭто снизит нагрузку на бюджет бизнесменов и позволит контролировать расходы
Индивидуальные предприниматели (ИП) смогут оплачивать бизнес-картами Сбербанка онлайн-покупки товаров через сервис оплаты частями (BNPL, buy now, pay later) «Плати частями», рассказал «Ведомостям» представитель «Сбера». В офлайн-торговле сервис появится в IV квартале 2025 г.
У Сбербанка более 3 млн активных корпоративных клиентов, включая ИП. Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса вырос на 9,4% с начала года – до 7,3 трлн руб. по итогам II квартала. Отдельно портфель ИП «Сбер» не раскрывает.
