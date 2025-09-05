Сбербанк запустил оплату покупок частями для индивидуальных предпринимателей

У Сбербанка более 3 млн активных корпоративных клиентов, включая ИП. Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса вырос на 9,4% с начала года – до 7,3 трлн руб. по итогам II квартала. Отдельно портфель ИП «Сбер» не раскрывает.