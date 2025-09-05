Греф рассказал, без чего невозможно достичь технологического лидерства

В то же время полный спектр всех технологий ни одна страна не может обеспечить, признал министр, добавив, что нужно выступать в партнерстве. По словам Решетникова, сейчас растет запрос на кооперацию и взаимодействие в рамках Глобального Юга и Востока. По словам главы Минэкономразвития, он связан даже не столько с финансами и инвестициями, сколько с институтами развития. Здесь Россия накопила большой опыт интеграции в Евразийском пространстве – она идет по четырем трекам, это рынок товаров, услуг, капитала и труда. «Мы научились сопрягать разные интересы, и сама эта технология представляет ценность», – подчеркнул Решетников.