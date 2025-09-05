Греф рассказал, без чего невозможно достичь технологического лидерства

Греф рассказал, без чего невозможно достичь технологического лидерстваКлючевую роль играют технологии управления, образование и наука
Основой любого технологического процветания и прогресса являются прежде всего технологии управления, которые достигаются за счет развития образования и науки, заявил в ходе сессии ВЭФа предправления Сбербанка Герман Греф. «Мы очень часто недооцениваем, что именно технологии управления являются первичными», – считает он.
Греф согласился с министром экономического развития Максимом Решетниковым, который сказал, что образование и уровень технологий очень сильно связаны. Без образования – к нему нужно еще добавить науку – невозможна технология, уверен Греф. «И когда мы говорим о технологиях, мы сразу же думаем об айфонах, о космосе и об искусственном интеллекте. Но технологии – это, в общем, все. Это значительно более всеобъемлющие слова», – отметил глава Сбербанка.
Эффективное управление начинается с самого себя, касается любой организации и государства, отметил Греф. По его мнению, «ты обязательно станешь лидером в технологиях», если являешься лидером в управлении. А если «потерял управленческое преимущество, но являешься технологическим лидером, ты точно отстанешь от более эффективных конкурентов», уверен банкир.
В основе успеха лидерства значимых экономик или компаний лежит эффективная система управления, говорит Греф. А если система управления эффективна, в ней присутствуют все элементы – высокий уровень образования, науки и технологий, резюмировал он.
В пример Греф привел опыт Сбербанка на пути к технологическому лидерству. Начали в банке с образования, построив корпоративный университет, а после устроили «тотальную переподготовку» кадров, в том числе за счет глобального партнерства с ведущими европейскими, американскими бизнес-школами, отечественными и мировыми вузами. Это позволило поднять на новый уровень технологии внутри Сбербанка, сказал Греф.
После того как банк «поднял» эти технологии, он стал приближаться к лидерам. Приблизившись, стало понятно, что нельзя выйти вперед без еще одного элемента – науки, сказал Греф. Сбербанк стал создавать научные лаборатории, которых сейчас у него порядка 15 штук.
Решетников, говоря о технологиях управления, упомянул успешный российский опыт управления энергосистемами. В России одна из самых крупных и протяженных в мире энергосистем, которая включает в себя выработку электроэнергии, но также энергии атома, солнца, угля, добавил он.
Технологии и образование важны, чтобы обеспечить устойчивость роста экономики России на долгосрочном горизонте, уверен Решетников. Министр привел в пример американский план по развитию искусственного интеллекта, который ориентирован на противодействие Китаю и не предполагает никакой кооперации с союзниками. Это нужно, чтобы навязать свои стандарты и решения, а также сосредоточить все мощности в США, полагает он. «Это хороший образец паттерн, который применяется нашими заокеанскими партнерами. Это заставляет нас всех задуматься», – подчеркнул Решетников.
В то же время полный спектр всех технологий ни одна страна не может обеспечить, признал министр, добавив, что нужно выступать в партнерстве. По словам Решетникова, сейчас растет запрос на кооперацию и взаимодействие в рамках Глобального Юга и Востока. По словам главы Минэкономразвития, он связан даже не столько с финансами и инвестициями, сколько с институтами развития. Здесь Россия накопила большой опыт интеграции в Евразийском пространстве – она идет по четырем трекам, это рынок товаров, услуг, капитала и труда. «Мы научились сопрягать разные интересы, и сама эта технология представляет ценность», – подчеркнул Решетников.
Сбербанк в этой кооперации готов, например, «поделиться с удовольствием» технологиями как со странами Глобального Юга, так и со странами Востока и создать основу для всей финансовой инфраструктуры, отметил Греф, напомнив, что технологический уровень банковского сектора России сейчас самый высокий в мире.