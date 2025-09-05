Газета
Главная / Финансы /

«Газпром нефть» получила рейтинг в Китае вслед за «Газпромом»

Агентство CSCI Pengyuan оценило «дочку» столь же высоко, как материнскую структуру
Артем Кульша
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

«Газпром нефть» 5 сентября вслед за материнской структурой – «Газпромом» – получила кредитный рейтинг в Китае, узнали «Ведомости». Агентство CSCI Pengyuan оценило «дочку» столь же высоко – ААА по национальной шкале. Такой рейтинг говорит о высокой способности погашать долги, очень низком риске дефолта и слабой подверженности влиянию неблагоприятных экономических условий. Прогноз по рейтингу – «стабильный».

Вертикально интегрированный бизнес «Газпром нефти» охватывает всю цепочку создания стоимости от разведки и разработки до переработки и сбыта нефти и газа, что позволяет компании сохранять сильные позиции на отечественном рынке, пишет CSCI Pengyuan в обоснование рейтинга (релиз есть у «Ведомостей»). Устойчивость операционной деятельности «Газпром нефти» обусловлена именно фокусом на локальном рынке, чью доля в общей выручке в 2024 г. достигла 60% (+10 п. п. с 2020 г.), констатировало агентство. Выручка компании в прошлом году была рекордной – 4,1 трлн руб. (+16,5% год к году), чистая прибыль составила 500,8 млрд руб.

