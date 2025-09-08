Газета
Главная / Финансы /

Банки выступают против оценки доходов граждан только по официальным документам

Нововведения ЦБ могут привести к перетоку клиентов к нелегальным кредиторам, считают финансисты
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Банки выступают за сохранение существующих моделей оценки доходов заемщиков при принятии решения о выдаче потребительских кредитов, а также за использование расчетных данных Росстата. Об этом «Ведомостям» рассказал директор департамента банковского развития Ассоциации банков России (АБР) Николай Тарасов. В середине августа 2025 г. Банк России по поручению президента утвердил дорожную карту перехода кредиторов к использованию официальных сведений о доходах граждан.

Центробанк уже ведет дискуссию с рынком о запрете банкам и микрофинансовым организациям (МФО) использовать информацию о доходах заемщика, которая содержится в заявлении на потребкредит, сказал журналистам статс-секретарь, заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов в кулуарах ВЭФа 3 сентября. Речь идет о том, чтобы при расчете долговой нагрузки использовались официальные документы, а не статические модели и неформальные документы, которые получает работник у своего работодателя, пояснил он. Согласно дорожной карте, кредиторы должны будут брать данные из информационных систем ФНС и Социального фонда России через сервис «Цифровой профиль». Полный перечень сведений регулятор обещал предоставить к 1 марта 2026 г.

