Страховщики жизни ждут замедления роста бизнеса по итогам 2025 года

Налоговые льготы в страхование жизни планируют вернуть. Поправками предусмотрена ретроспективная оговорка – после их принятия льготы будут фактически действовать с начала 2025 г. Предполагаются две льготы: ежегодный налоговый вычет 400 000 руб. на взносы (суммарно со взносами на индивидуальных инвестиционных счетах и в программу долгосрочных сбережений) и освобождение от уплаты НДФЛ в пределах 30 млн руб. на доход, который может образоваться при получении выплаты. Есть требования по минимальному сроку действия договора, который начинается с пяти лет, и ограничение по количеству одновременно действующих договоров – не более трех, заметил Яковлев. Достаточно ли будет таких льгот рынку, покажет время, добавил он. Законопроект принят в первом чтении.