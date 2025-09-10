Страховщики жизни ждут замедления роста бизнеса по итогам 2025 года

Страховщики жизни ждут замедления роста бизнеса по итогам 2025 годаНесмотря на это, сегмент остается одним из самых динамичных на рынке
Больше половины страховщиков (55%) по итогам 2025 г. ждут роста сборов в сегменте страхования жизни от 20 до 50%, больше трети прогнозируют темпы до 10–20%, а 9% – падение до 10%, выяснило рейтинговое агентство «Эксперт РА» по итогам опроса страховых компаний в июле – августе 2025 г. (есть у «Ведомостей»). Число компаний в агентстве не раскрывают, указывая, что на них приходится свыше половины рынка по взносам.
В 2024 г. страховщики жизни собрали 2 трлн руб. премий, нарастив их в 2,6 раза год к году, следует из данных Банка России. По итогам I квартала 2025 г. премии в сегменте страхования жизни выросли на 123% год к году и достигли 449 млрд руб., по итогам II квартала – уже на 75% до 502 млрд руб.
Оценки разнятся
По итогам III квартала страховые премии превзойдут показатель прошлого года только на четверть, оценивает управляющий директор по рейтингам страховых компаний НКР Евгений Шарапов. По итогам 2025 г. возможна и околонулевая или отрицательная динамика, поскольку именно IV квартал 2024 г. оказался рекордным на рынке и приблизиться к его значениям (чуть меньше 900 млрд руб.) в текущем году у страховщиков вряд ли получится, добавил он.
У одного из лидеров рынка, «Сберстрахования жизни», прогноз негативный – сборы по итогам года могут снизиться примерно на 10% относительно 2024 г., полагает заместитель генерального директора страховщика Александр Жуков. Основной причиной он считает отсутствие налоговых льгот и снижение ключевой ставки. С 1 января 2025 г. налогообложение доходов по полисам накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) осуществляется по тем же принципам, что и для остальных процентных доходов. Ранее по ним налог уплачивался только с суммы дохода, превышающего величину, рассчитанную по средней ключевой ставке за период действия договора.
Рынку страхования жизни важно сохранить набранный темп, указывает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Глеб Яковлев. В союзе надеются, что сумма сборов будет не ниже прошлого года. Положительным результатом работы отрасли по итогам 2025 г. станет сохранение объемов, продемонстрированных в прошлом году, – на уровне 2 трлн руб., соглашается генеральный директор «Капитал лайф страхование жизни» Евгений Гуревич. В этом году не стоит ждать новых максимумов, подтверждает генеральный директор «Росгосстрах жизни» Валерий Смирнов.
«Ренессанс жизнь» ожидает рост около 15–20% по итогам года, сообщает директор департамента по инвестициям страховщика Владимир Тураев. После стремительного роста премий по страхованию жизни в 2024 г. снижение темпов роста по итогам года очевидно, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Оно обусловлено эффектом высокой базы второго полугодия 2024 г., говорит он. Но сегмент страхования жизни остается одним из самых динамичных на рынке, указал Бредихин. В агентстве ожидают прирост премий на уровне около 20% до 2,4–2,5 трлн руб.
Наиболее позитивный прогноз по росту сектора у «Эксперт РА» – 60–65%, говорит старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства Ольга Басова.
Драйверы и тормозы жизни
Более сдержанные оценки сегмента страхования жизни страховщиками связаны с отменой налоговых льгот и сокращением продаж долгосрочных продуктов с инвестиционной составляющей, объясняет «Эксперт РА»: на фоне высокой ключевой ставки распространение получили короткие продукты – НСЖ и ИСЖ. Эти сегменты рынка определили существенный темп прироста взносов в 2024 г. – на ИСЖ и НСЖ пришлось 1,9 трлн руб. сборов, это рекордное значение за всю историю наблюдений.
По мере ожидаемого снижения ключевой ставки повысится потребительская активность населения, а доля средств, направляемых в сбережения, снизится, что может привести к замедлению роста рынка страхования жизни, заметил генеральный директор «Согаз-жизни» Максим Проворов.
Налоговые льготы в страхование жизни планируют вернуть. Поправками предусмотрена ретроспективная оговорка – после их принятия льготы будут фактически действовать с начала 2025 г. Предполагаются две льготы: ежегодный налоговый вычет 400 000 руб. на взносы (суммарно со взносами на индивидуальных инвестиционных счетах и в программу долгосрочных сбережений) и освобождение от уплаты НДФЛ в пределах 30 млн руб. на доход, который может образоваться при получении выплаты. Есть требования по минимальному сроку действия договора, который начинается с пяти лет, и ограничение по количеству одновременно действующих договоров – не более трех, заметил Яковлев. Достаточно ли будет таких льгот рынку, покажет время, добавил он. Законопроект принят в первом чтении.
Неготовность рынка
В этом году страхование жизни получило новый продукт – долевое страхование жизни (ДСЖ), но пока не все страховщики запустили его продажи. О запуске продаж объявляли «Сберстрахование жизни», «Ренессанс жизнь», «Капитал лайф страхование жизни» и «БКС страхование жизни».
«Согаз-жизнь» и «МАКС-жизнь» планируют запустить ДСЖ в ближайшее время, «Согласие вита» рассчитывает на запуск в ближайшие месяцы, рассказали их представители «Ведомостям». «РСХБ – страхование жизни» разработала концепцию и страховую часть продукта и продолжает работу над инвестиционной частью совместно с «РСХБ – управление активами», указал заместитель генерального директора «РСХБ – страхование жизни» Артем Гончар. «Альфастрахование-жизнь» сейчас на стартовой прямой с ДСЖ, сообщил ее представитель. У «РЕСО-гарантии» в планах пока нет запуска ДСЖ, у «Эверии лайф» – нет в ближайших планах, сообщили их представители.
Развитие ДСЖ сдерживает отсутствие налоговых льгот, говорится в исследовании. Сейчас его состояние 46% опрошенных страховых компаний оценивают умеренно позитивно, 27% – отрицательно и 27% – нейтрально. Страховщики также отмечают, что росту ДСЖ мешает ограничение по составу разрешенных базовых активов в продукте – открытых и закрытых паевых инвестфондов, следует из опроса «Эксперт РА». Вдобавок новый продукт испытывает высокую конкуренцию с другими финансовыми инструментами, доступными клиентам для накопления и защиты капитала, пишет агентство.
Сборы по ДСЖ окажут незначительное влияние на общие показатели рынка страхования жизни в 2025 г., указывает Жуков. С момента запуска программы в «Сберстраховании жизни» россияне инвестировали в нее 10 млрд руб., оформив свыше 3000 договоров, говорит он. За первый месяц работы сборы «Капитал лайф страхование жизни» по ДСЖ превысили 15 млн руб., рассказал Гуревич.
В 2026 г. ДСЖ может получить импульс развития за счет замещения ИСЖ, добавляют авторы исследования. Также ему помогут налоговые льготы, расширение линейки доступных активов и рост российского фондового рынка на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки Банка России, добавляет Гончар.