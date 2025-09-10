Американский банк судится с «Альфастрахованием» в Англии

Американский Bank of Utah требует в Высоком суде Англии и Уэльса $10 млн с «Альфастрахования» в связи с якобы потерей застрахованного российской компанией авиадвигателя, который банк передал в лизинг «Уральским авиалиниям». Об этом «Ведомости» узнали из судебных материалов. Bank of Utah является доверительным управляющим двигателем от имени его владельца – американской ATA Lease Finance.