Главная / Финансы /

Американский банк судится с «Альфастрахованием» в Англии

Спор Bank of Utah с российской компанией связан с двигателем, сданным в лизинг «Уральским авиалиниям»
Артем Кульша
Bank of Utah передал двигатель в лизинг «Уральским авиалиниям» в январе 2020 г., и те застраховали его в «Альфастраховании»
Bank of Utah передал двигатель в лизинг «Уральским авиалиниям» в январе 2020 г., и те застраховали его в «Альфастраховании»

Американский Bank of Utah требует в Высоком суде Англии и Уэльса $10 млн с «Альфастрахования» в связи с якобы потерей застрахованного российской компанией авиадвигателя, который банк передал в лизинг «Уральским авиалиниям». Об этом «Ведомости» узнали из судебных материалов. Bank of Utah является доверительным управляющим двигателем от имени его владельца – американской ATA Lease Finance.

Помимо отечественного страховщика ответчиками по делу проходят 32 зарубежных перестраховщика, в том числе британские Convex Insurance UK и Cathedral Capital (1998), а также Abu Dhabi National Insurance Company из ОАЭ.

