Внедрение ИИ может принести банкам до 1,9 трлн рублей прибыли через пять лет

Внедрение генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в банках может принести российскому банковскому сектору до 1,9 трлн руб. прибыли на горизонте 2–5 лет, оценили аналитики компании «Рексофт» (итоги исследования есть у «Ведомостей»). Максимальный эффект возможен при комплексной ИИ-трансформации банковского бизнеса, говорится в их исследовании о применении генеративного ИИ в банкинге. При точечном внедрении ИИ-решений в отдельные операции и функции потенциальный эффект «Рексофт» оценивает в 385 млрд руб.