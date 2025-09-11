Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Внедрение ИИ может принести банкам до 1,9 трлн рублей прибыли через пять лет

Это возможно при полномасштабной ИИ-трансформации всего банковского сектора
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Внедрение генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в банках может принести российскому банковскому сектору до 1,9 трлн руб. прибыли на горизонте 2–5 лет, оценили аналитики компании «Рексофт» (итоги исследования есть у «Ведомостей»). Максимальный эффект возможен при комплексной ИИ-трансформации банковского бизнеса, говорится в их исследовании о применении генеративного ИИ в банкинге. При точечном внедрении ИИ-решений в отдельные операции и функции потенциальный эффект «Рексофт» оценивает в 385 млрд руб.

Вы видите 4% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте