Спор о «вредных советах» Фридмана разваливается в Англии

Спор о «вредных советах» Фридмана разваливается в АнглииВысокий суд отклонил требования компаний украинского бизнесмена к двум из четырех ответчиков
Спор вокруг неудачных инвестиций украинского предпринимателя Юрия Путько, сделанных якобы по совету миллиардера Михаила Фридмана, разваливается в Высоком суде Англии и Уэльса, узнали «Ведомости» из его материалов. 5 сентября лондонский суд отклонил требования сельхозкомпаний Путько «Оникс» и «Агро-Юг В», от имени которых он судится, к двум из четырех ответчиков – кипрской структуре Фридмана ABH Ukraine (ABHU) и нидерландской E.M.I.S. Finance, бенефициары которой не известны, следует из решения инстанции (есть у «Ведомостей»).
В ответчиках по делу остаются сам Фридман и его бывший «Альфа-банк Украина», который переименован в Sense Bank и национализирован. Следующее движение по делу запланировано на весну 2026 г., когда Высокий суд рассмотрит апелляцию Фридмана по поводу законности вручения ему иска в его доме викторианской эпохи на севере Лондона Athlone House, где он не проживает с сентября 2023 г., поделился с «Ведомостями» собеседник, знакомый с ходом процесса.