Спор о «вредных советах» Фридмана разваливается в Англии

В ответчиках по делу остаются сам Фридман и его бывший «Альфа-банк Украина», который переименован в Sense Bank и национализирован. Следующее движение по делу запланировано на весну 2026 г., когда Высокий суд рассмотрит апелляцию Фридмана по поводу законности вручения ему иска в его доме викторианской эпохи на севере Лондона Athlone House, где он не проживает с сентября 2023 г., поделился с «Ведомостями» собеседник, знакомый с ходом процесса.