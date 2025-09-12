Конституционный суд разберется в законе о финансовом уполномоченном

Эта жалоба обнажает проблему правового регулирования деятельности финуполномоченного, которая касается всей страховой отрасли и может иметь масштабные последствия для финансового рынка, говорит зампред коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов. Более того, отмечает адвокат, обозначенная проблема имеет системный характер, поскольку ст. 11 указанного закона не соответствует еще и положениям Конституции в части установления размера взносов финансовых организаций в такого рода фонды. «Иными словами, снабжение фонда деньгами имеет сомнительные пропорции и несоразмерно порой финансовым возможностям организаций», – пояснил он. Если не отрегулировать аппетиты фондов, в конечном итоге пострадают потребители, так как и на них могут переложить это бремя, считает он. С правовой точки зрения шансы на победу заявителя в КС представляются высокими, сказал адвокат.