Конституционный суд разберется в законе о финансовом уполномоченном

Конституционный суд разберется в законе о финансовом уполномоченномСтраховая «дочка» «Сбера» считает, что этот институт финансово заинтересован удовлетворять побольше жалоб потребителей
Конституционный суд (КС) объявил о проведении 17 сентября открытого слушания по жалобе ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (ССЖ). Лидер российского рынка страхования считает, что сейчас в законе «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» имеется ряд положений, не соответствующих Конституции. «Ведомости» ознакомились с содержанием документа.
Служба уполномоченного рассматривает жалобы потребителей финансовых услуг. При удовлетворении жалобы финансовая организация, на которую поступила жалоба, платит взносы в пользу Службы уполномоченного. Основная претензия ССЖ связана с тем, что закон об уполномоченном не устанавливает размер взноса, критерии его определения или максимальный размер. Эти параметры определяет совет службы, что, по мнению страховщика, приводит к произвольному установлению размера платежа. С 1 января 2025 г. ставка взносов для страховых организаций составляет 40 000 руб., для прочих – 39 000 руб.
При рассмотрении жалобы Служба уполномоченного вправе запросить у финансовой организации разъяснения, документы и сведения, связанные с рассмотрением обращений, в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну страхования или иную охраняемую законом тайну. И если организация эти документы не предоставила, то по жалобе с нее взимается взнос со штрафным коэффициентом 15. По сути, это является наказанием без суда и вне рамок Кодекса об административных правонарушениях, пишет «Сбербанк страхование жизни».
Модель финансирования Службы уполномоченного, по мнению страховщика, не соответствует базовому принципу беспристрастности при осуществлении правосудия. Труд уполномоченных оплачивается из средств фонда финансирования деятельности службы, который формируется в основном из взносов финансовых компаний на рассмотрение жалоб. Таким образом, отмечает заявитель, чем больше жалоб Служба уполномоченного удовлетворит, тем больше денег получит.
Также у ССЖ есть претензии к сложившемуся порядку взыскания взносов: суды взыскивают их как гражданско-правовые долги, а не как обязательные публичные платежи, что противоречит их правовой природе.
Финансовые организации обязаны взаимодействовать со Службой уполномоченного, т. е. не вступают в эти отношения по собственной воле. Следовательно, их отношения носят публично-правовой характер и применять к ним положения Гражданского кодекса нельзя, пишет страховщик.
При этом штрафные санкции, применяемые Службой уполномоченного, несопоставимы с размерами административных штрафов за подобные правонарушения, указывает заявитель. Например, судебный штраф для юрлица в связи с непредоставлением документов по запросу не превышает 100 000 руб., а штраф за непредоставление сведений по запросу государственного органа варьируется от 3000 до 5000 руб.
Причиной подачи жалобы в КС стал безуспешный для заявителя спор в арбитражном суде. В апреле 2023 г. АНО «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с ССЖ задолженности по уплате взносов в фонд финансирования за IV квартал 2022 г. в размере 2,25 млн руб. Сумму задолженности установил совет службы, исходя из расчета 450 000 руб. (ставка на тот момент составляла 30 000 руб. за жалобу, штрафной коэффициент – 15. – «Ведомости») за каждое из пяти обращений потребителей, рассмотрение по которым было прекращено финансовым уполномоченным по причине непредоставления ССЖ ответа на запрос в срок. Суд удовлетворил исковые требования истца в полном объеме. Вышестоящие судебные инстанции это решение поддержали.
Представитель ССЖ в КС отказался от комментариев.
Служба финансового уполномоченного не согласна с позицией заявителя, что отдельные положения закона о финансовом уполномоченном не соответствуют Конституции РФ, заявил «Ведомостям» ее представитель. По его словам, у службы есть черты как госоргана, так и института гражданского общества и такая конструкция требовала разработки нетривиального нормативного регулирования. Собеседник признает, что закон «безусловно нужно развивать» и служба инициировала внесение необходимых изменений.
Финансовая организация платит взнос, только если уполномоченный удовлетворил жалобу потребителя, а если отказал в удовлетворении – то не платит, подчеркивает представитель службы. Такая система призвана экономически стимулировать финансовую организацию не нарушать права потребителей: чем дороже для нее нарушение закона, тем меньше она его нарушает, отмечает собеседник. Этой же цели, по его словам, служит 15-кратный коэффициент – он применяется тогда, когда уполномоченный не смог рассмотреть обращение потребителя по существу из-за непредставления документов финансовой организацией.
Что говорят юристы
Эта жалоба обнажает проблему правового регулирования деятельности финуполномоченного, которая касается всей страховой отрасли и может иметь масштабные последствия для финансового рынка, говорит зампред коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов. Более того, отмечает адвокат, обозначенная проблема имеет системный характер, поскольку ст. 11 указанного закона не соответствует еще и положениям Конституции в части установления размера взносов финансовых организаций в такого рода фонды. «Иными словами, снабжение фонда деньгами имеет сомнительные пропорции и несоразмерно порой финансовым возможностям организаций», – пояснил он. Если не отрегулировать аппетиты фондов, в конечном итоге пострадают потребители, так как и на них могут переложить это бремя, считает он. С правовой точки зрения шансы на победу заявителя в КС представляются высокими, сказал адвокат.
Ст. 57 Конституции РФ однозначно предусматривает, что налоги и сборы можно устанавливать только федеральным законом, подчеркивает руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский: «Здесь же порядок и размер взносов определяет сама служба». По его мнению, проблема еще и в том, что деньги перечисляются не государству, а фактически частной структуре. Подобные вопросы возникали в других делах, например с системой «Платон», где обязательные платежи тоже идут частной компании, напомнил он. Тогда КС постановил, что можно взимать публичные платежи через уполномоченные компании, но признал неконституционными положения, наделяющие оператора системы нормотворческими полномочиями и правом применять к плательщикам меры принудительного характера.
Закон о финуполномоченном КС уже проверял в 2024 г. и признал некоторые его положения неконституционными, добавляет Брикульский. Изменения, предписанные судом, вступили в силу в июне этого года. Суд тогда подчеркнул: плата за услуги финансового уполномоченного – это фактически «квазипошлина» за государственную услугу, а значит, она относится к публичным платежам и должна регулироваться строго законом. Более того, если обращение к финансовому уполномоченному не рассматривается, деньги обязаны вернуть.
«Сейчас в суде будет обсуждаться ключевая вещь: можно ли устанавливать обязательные платежи на содержание службы не через Налоговый кодекс и даже не напрямую федеральным законом, а, по сути, через решения самой этой организации. Ответ на этот вопрос может серьезно повлиять на то, как в будущем будут вводиться любые новые платежи для бизнеса и граждан», – заключил юрист.
Судебная практика складывается почти тотально в пользу совета Службы финансовых уполномоченных, что служит предпосылкой для злоупотребления правом и неосновательного обогащения, считает член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко. Наиболее вероятным решением она считает признание КС необходимости установления существенных элементов обязательного платежа непосредственно федеральным законом.
В подготовке статьи участвовала Мария Викулова