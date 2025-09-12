Банк России снизил ключевую ставку до 17%Такой осторожный шаг может быть связан с вероятностью временного замедления инфляции
Совет директоров Банка России на заседании 12 сентября решил опустить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б. п.) до 17% годовых. Такое решение регулятора ожидала только часть опрошенных «Ведомостями» экспертов – 8 из 23. Еще трое сомневались в решении и прогнозировали, что она может снизиться как до 16, так и до 17%. Большинство – 12 экономистов – предполагали, что ЦБ сделает более решительный шаг и снизит «ключ» сразу до 16%.
Это третье снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%.
Как ЦБ объяснил решение
Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год, говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам решения совета директоров. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста – в последние месяцы активизировался рост кредитования, а инфляционные ожидания остаются высокими. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, считает ЦБ.
Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 г., в очередной раз напомнил регулятор. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, отметил ЦБ. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность, отметил Банк России. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.
Какие факторы могли повлиять на решение
Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, к концу 2025 г. инфляция составит 6–7%, тогда как таргета в 4% достигнет в декабре 2026 г. и сохранится на этом уровне в 2027 и 2028 гг. В 2025 г. средняя ключевая ставка составит 18,8–19,6%, прогнозирует ЦБ, в 2026 г. – 12–13%.
Росстат по итогам августа впервые с 2022 г. зафиксировал месячную дефляцию – цены в последний летний месяц снизились на 0,4% по сравнению с июлем. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% после 8,79% в июле, следует из данных статистического ведомства.
На неделе со 2 по 8 сентября цены в стране выросли на 0,1% после снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщал Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,1% по сравнению с 8,28% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития. За день до заседания Банк России также опубликовал данные по сезонно сглаженной инфляции: в августе она снизилась до 0,33% против 0,68% в июле.
Вместе с тем инфляционные ожидания населения в августе выросли до 13,5%, следует из опроса «инФОМ» по заказу Банка России. В июне и июле 2025 г. показатель был на уровне 13%, в мае – 13,4%. Наблюдаемая населением инфляция увеличилась до 16,1%, прибавив 1,1 п. п. к месяцу и году. В июле она снижалась на 0,7 п. п. до 15%.
Официальный курс рубля с прошлого заседания ЦБ по ставке ослаб на 8,6% (до 85,66 с 78,86 руб./$). С начала года стоимость нацвалюты выросла примерно на 15,75%.
Аналитики, опрошенные ЦБ в сентябре, понизили ожидания по средней ключевой ставке в 2025 г. на 0,3 процентного пункта (п. п.) до 19%. В следующем году они ждут, что ставка в среднем за год будет на уровне 13,2% (-0,6 п. п. по сравнению с ожиданиями в июле), следует из результатов опроса. Также эксперты понизили прогнозы по инфляции на конец года до 6,4% по сравнению с 6,8%, которые ожидались в июле. При этом они не ждут достижения таргета в 4% в 2026 г., которое запланировал ЦБ. По оценкам аналитиков, в декабре следующих двух лет показатель составит 4,7% и 4,2% соответственно и только к концу 2028 г. достигнет 4%.
Более ограниченный шаг может быть связан с рисками в отношении устойчивости текущей дезинфляционной тенденции, отмечала ранее ведущий аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева. Снижение цен происходит сейчас более выраженно, чем годом ранее, из-за удешевления плодоовощной продукции. Осенняя динамика может уже не демонстрировать устойчивого характера снижения инфляционного давления, предупреждает эксперт.
Если снизить ставку сильнее, чем на 1 п. п., возможен новый виток роста инфляционных ожиданий, предупреждала тогда же доцент РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко. По-прежнему сохраняются проинфляционные риски со стороны бюджета, дефицитного рынка труда, повышенных инфляционных ожиданий, динамики курса рубля, также отмечала Пырьева. Смягчению политики также препятствуют риски расширения бюджетного дефицита, повышенные инфляционные ожидания и оживление корпоративного кредитования, указывал в консенсус-прогнозе «Ведомостей» начальник отдела анализа банков и денежного рынка «Велес капитала» Юрий Кравченко.