Банк России снизил ключевую ставку до 17%

Аналитики, опрошенные ЦБ в сентябре, понизили ожидания по средней ключевой ставке в 2025 г. на 0,3 процентного пункта (п. п.) до 19%. В следующем году они ждут, что ставка в среднем за год будет на уровне 13,2% (-0,6 п. п. по сравнению с ожиданиями в июле), следует из результатов опроса. Также эксперты понизили прогнозы по инфляции на конец года до 6,4% по сравнению с 6,8%, которые ожидались в июле. При этом они не ждут достижения таргета в 4% в 2026 г., которое запланировал ЦБ. По оценкам аналитиков, в декабре следующих двух лет показатель составит 4,7% и 4,2% соответственно и только к концу 2028 г. достигнет 4%.