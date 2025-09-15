Газета
Крупные российские банки нашли замену чипам Nvidia

Китайские компании предлагают более дешевые микросхемы, но они пока перегреваются и уступают в стабильности
Анна Устинова
Екатерина Кинякина
JAKUB PORZYCKI / NurPhoto via AFP
JAKUB PORZYCKI / NurPhoto via AFP

«Сбер» и Т-банк начали тестировать китайские ускорители для искусственного интеллекта (ИИ), рассказали «Ведомостям» три источника – в производителе электроники, облачном провайдере и IT-разработчике. А Альфа-банк рассматривает для себя эту возможность, сообщил топ-менеджер банка. Финансовые организации ищут замену чипам и устройствам ушедшей из России американской Nvidia.

Выступая на ВЭФе в сентябре, первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин признавал, что все центры обработки данных работают на видеокартах Nvidia. Поэтому перед странами стоит вопрос обеспечения суверенитета в этом вопросе. Топ-менеджер банка не исключил применения иной продукции: «Как только в Китае появятся соответствующие чипы, мы с удовольствием попробуем, чтобы понять, как наша модель будет работать на китайском оборудовании».

