Снижение ключевой ставки вновь меняет проценты по кредитам и вкладам

Снижение ключевой ставки вновь меняет проценты по кредитам и вкладамСредняя ставка по вкладам в крупных банках на три месяца уже на 1,5 процентного пункта ниже ключевой
Несколько крупных банков – Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк – сразу отреагировали на решение ЦБ снизить ключевую ставку с 18 до 17% 12 сентября и пересмотрели ставки по кредитным или сберегательным продуктам. Также на неделе до решения ЦБ ставки по вкладам снизили пять российских банков, входящих в топ-20 по объему средств населения.
Сберегательная активность населения остается высокой, хотя ставки по депозитам снизились, отметила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
