Главная / Финансы /

Пятая часть граждан не справляется с собственной долговой нагрузкой

Выходом может стать процедура банкротства, но многие не учитывают ее последствий
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Каждый пятый россиянин столкнулся с непосильной кредитной нагрузкой – 22% граждан не могут платить по кредиту, следует из проведенного Международной конфедерацией обществ потребителей (КонфОП) опроса («Ведомости» ознакомились с его результатами). В то же время 18,5% заемщиков тратят на платежи более половины своего бюджета. И почти 21% опрошенных считают свою долговую нагрузку слишком высокой. В опросе, который проводился на платформе «Яндекс взгляд», участвовало 1200 респондентов старше 18 лет.

По правилам «здорового кредитования» уровень платежей по кредитам не должен превышать 30% от доходов заемщика, говорит председатель КонфОП Дмитрий Янин. Но результаты опроса показывают, что у значительной части заемщиков текущие обязательства превышают их финансовые возможности, отмечает он. Данная категория граждан находится в зоне высоких финансовых и социальных рисков, поскольку прекращение платежей ведет к накоплению штрафов, судебным разбирательствам и принудительному взысканию, указывает Янин.

