Некогда близкий к Порошенко фонд-«стервятник» пытается ворваться в дело Фридмана

Некогда близкий к Порошенко фонд-«стервятник» пытается ворваться в дело ФридманаICU купил бумаги, обеспеченные обязательствами структуры Фридмана, и выдвинул ультиматум
Украинский фонд-«стервятник» ICU, некогда близкий к бывшему президенту Петру Порошенко, пытается ворваться в спор миллиардера Михаила Фридмана с Киевом по поводу конфискации бывшего «Альфа-банк Украина» (переименован в Sense Bank), узнали «Ведомости». ICU с дисконтом купил ценные бумаги, обеспеченные обязательствами компании миллиардера, и выдвинул ультиматум: либо погашение по номиналу, либо участие в арбитраже против Украины.
Украинские СМИ называли ICU «инвестбанком Порошенко» в годы его президентства (2014–2019). Компания специализируется на развивающихся и пограничных рынках, вкладывается в проблемный долг, частный капитал «с акцентом на особые ситуации», венчур, финтех и проч., перечисляется на ее сайте. Фонды, инвестирующие в проблемный долг, называют «стервятниками».