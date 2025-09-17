Некогда близкий к Порошенко фонд-«стервятник» пытается ворваться в дело Фридмана

Украинский фонд-«стервятник» ICU, некогда близкий к бывшему президенту Петру Порошенко, пытается ворваться в спор миллиардера Михаила Фридмана с Киевом по поводу конфискации бывшего «Альфа-банк Украина» (переименован в Sense Bank), узнали «Ведомости». ICU с дисконтом купил ценные бумаги, обеспеченные обязательствами компании миллиардера, и выдвинул ультиматум: либо погашение по номиналу, либо участие в арбитраже против Украины.