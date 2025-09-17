Количество рекламы раздолжнителей в интернете выросло за полгода почти до 2 млн

Количество рекламы раздолжнителей в интернете выросло за полгода почти до 2 млнВместе с этим растет и количество граждан, подающих заявления на банкротства
Предложения «избавиться от долгов» в интернете обсуждаются в два-три раза чаще, чем предложения от банков и поддержка должников от государства: если первых объявлений за первые шесть месяцев 2025 г. было 1,9 млн, то вторых – чуть менее 500 000. Об этом «Ведомостям» рассказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов в кулуарах форума «Лидеры цифрового развития», организованного компанией АБК.
Чаще всего подобная реклама принадлежит так называемым раздолжнителям – компаниям-посредникам, которые действуют не совсем добросовестно, отмечает Кузнецов. Они обещают «полное избавление от долгов, мгновенное решение всех проблем с кредиторами, исправление кредитной истории и даже удаление информации о должниках из баз данных», указал он.
Рост упоминаемости «избавления от долгов» Сбербанк фиксирует на протяжении долгого времени. Так, за весь 2023 г. таких объявлений в интернете было чуть более 2 млн, а в 2024 г. уже 2,6 млн: в первом полугодии почти 1,23 млн, а во втором их количество выросло на 11,5% до 1,37 млн. И за первое полугодие текущего года рост подобной рекламы составил еще 40%, рассказал Кузнецов.
В то же время упоминаемость предложений от банков и поддержки государства в вопросе решения сложных ситуаций с долгами имеет более скромные темпы роста, отмечает Кузнецов: в прошлом году в период с января по июнь их было около 522 600 штук, и за июль-декабрь число таких объявлений выросло на 11%, составив приблизительно 580 400 штук. За первые шесть месяцев 2025 г. наблюдается вообще сокращение таких объявлений на 14%, сказал Кузнецов.
Подобная активность беспокоит профессиональных участников рынка услуг по урегулированию задолженности, говорит Кузнецов. Раздолжнители – это огромный рынок, где часто встречаются случаи, когда итоговый платеж таким компаниям в разы превышал первоначальную сумму долга, отмечает он. Кроме того, иногда раздолжнители заключают с клиентами агентский договор и целенаправленно загоняют их в процедуру банкротства, взимая за это огромные агентские выплаты, добавляет Кузнецов.
Если человек столкнулся со сложной ситуацией и больше не может погашать кредит по графику, нужно сразу же обратиться в свой банк, так как это единственно верный путь для цивилизованного и эффективного решения долговых проблем, рекомендует Кузнецов. Например, в Сбербанке есть широкий набор легальных и проверенных механизмов помощи, включая реструктуризацию, кредитные каникулы и даже комплексное урегулирование для заемщиков с долгами в разных кредитных организациях, перечислил он.
Банкротство – это процедура для случаев, когда ничего не сработало и нет других вариантов выхода из сложной ситуации, сказал журналистам начальник управления принудительного взыскания и банкротства «Сбера» Евгений Акимов в кулуарах форума «Лидеры цифрового развития». Но количество граждан-должников, проходящих процедуру банкротства, за последний год выросло как в России в целом, так и в Сбербанке в частности, констатировал он. По итогам первого полугодия 2025 г. в России каждую минуту возбуждалось шесть процедур банкротств, отметил Акимов. Из всех сотен тысяч процедур банкротств в России, в которых участвует в том числе и банк, Сбербанк сам инициировал всего 500 процедур за год, указал он. При этом 97% должников идут в банкротство по собственному решению, и зачастую – по совету раздолжнителей, добавил Акимов. Но он уверен, что темпы роста банкротств в скором времени начнут замедляться – сейчас это 20-30% в год.
Способствовать снижению количества банкротств среди граждан могут принятые недавно поправки в федеральный закон «О рекламе», которые с 1 января 2026 г. существенно ограничат рекламу услуг раздолжнителей. Эта законодательная инициатива призвана защитить граждан от последствий их излишней доверчивости, говорит Кузнецов. Он надеется, что принятые поправки повысят уровень достоверности, прозрачности и осознанности при работе с долгами.