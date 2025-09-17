Количество рекламы раздолжнителей в интернете выросло за полгода почти до 2 млн

Банкротство – это процедура для случаев, когда ничего не сработало и нет других вариантов выхода из сложной ситуации, сказал журналистам начальник управления принудительного взыскания и банкротства «Сбера» Евгений Акимов в кулуарах форума «Лидеры цифрового развития». Но количество граждан-должников, проходящих процедуру банкротства, за последний год выросло как в России в целом, так и в Сбербанке в частности, констатировал он. По итогам первого полугодия 2025 г. в России каждую минуту возбуждалось шесть процедур банкротств, отметил Акимов. Из всех сотен тысяч процедур банкротств в России, в которых участвует в том числе и банк, Сбербанк сам инициировал всего 500 процедур за год, указал он. При этом 97% должников идут в банкротство по собственному решению, и зачастую – по совету раздолжнителей, добавил Акимов. Но он уверен, что темпы роста банкротств в скором времени начнут замедляться – сейчас это 20-30% в год.