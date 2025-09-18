Телефонные мошенники всё детальнее изучают жертв

Телефонные мошенники всё детальнее изучают жертвПерсонализация многократно увеличивает эффективность атак, признают эксперты
Мошеннические схемы за последний год стали более продуманными, выяснили «Ведомости». Злоумышленники все чаще готовятся к общению с потенциальной жертвой, выясняя малейшие детали ее работы и жизни.
Если в 2024 г. количество персонализированных звонков в крупных городах могло доходить до 10% от общего числа звонков от мошенников, то сейчас их доля выросла до 30% всех звонков, оценивает руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков. Таргетные атаки телефонных мошенников могут составлять до половины всех звонков, в то время как в прошлом году соотношение можно было оценивать в 2–3 таргетные атаки на 10 звонков, говорит руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.
