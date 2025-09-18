Телефонные мошенники всё детальнее изучают жертв

Если в 2024 г. количество персонализированных звонков в крупных городах могло доходить до 10% от общего числа звонков от мошенников, то сейчас их доля выросла до 30% всех звонков, оценивает руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков. Таргетные атаки телефонных мошенников могут составлять до половины всех звонков, в то время как в прошлом году соотношение можно было оценивать в 2–3 таргетные атаки на 10 звонков, говорит руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.