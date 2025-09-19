Половина самозанятых сталкиваются с проблемами при попытке взять кредит

Основные проблемы при получении кредитов или займов связаны со сложностью процедуры подачи заявки и необходимостью предоставлять залог или поручителя. Слишком большое количество документов для получения ссуды или непонятную процедуру оформления отметили 29,2% респондентов (можно было выбрать несколько вариантов ответа). Требование залога или наличие поручителей выделили 28,9% опрошенных. Также чуть более пятой части респондентов указали, что сложности возникли из-за предложения со стороны кредитора недостаточной суммы займа. На эти же факторы указали и те самозанятые, которые не получали предпринимательские кредиты или займы, но в целом рассматривали этот источник финансирования, говорится в исследовании.