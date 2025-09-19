Газета
Главная / Финансы /

Половина самозанятых сталкиваются с проблемами при попытке взять кредит

Невозможность подтвердить стабильный доход является основным препятствием
Наталья Заруцкая
Многие самозанятые стремятся масштабировать свое дело, и небольших кредитов на текущие расходы им бывает недостаточно
Многие самозанятые стремятся масштабировать свое дело, и небольших кредитов на текущие расходы им бывает недостаточно / Андрей Гордеев / Ведомости

Почти половина самозанятых сталкивались с трудностями при обращении в банки и микрофинансовые организации (МФО) за кредитными средствами на развитие своего дела, следует из проведенного компанией «Лайм-займ» (ГК Lime Credit Group) опроса, с которым ознакомились «Ведомости». В опросе через специализированный сервис «Анкетолог» участвовало 1500 человек со статусом самозанятого со всей страны.

Основные проблемы при получении кредитов или займов связаны со сложностью процедуры подачи заявки и необходимостью предоставлять залог или поручителя. Слишком большое количество документов для получения ссуды или непонятную процедуру оформления отметили 29,2% респондентов (можно было выбрать несколько вариантов ответа). Требование залога или наличие поручителей выделили 28,9% опрошенных. Также чуть более пятой части респондентов указали, что сложности возникли из-за предложения со стороны кредитора недостаточной суммы займа. На эти же факторы указали и те самозанятые, которые не получали предпринимательские кредиты или займы, но в целом рассматривали этот источник финансирования, говорится в исследовании.

