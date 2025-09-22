Газета
Главная / Финансы /

Объем расторгнутых полисов в период охлаждения упал в первом полугодии

На это повлияли стагнация продаж в кредитном страховании и повышение клиентской ценности
Мария Викулова
РИА Новости
РИА Новости

Граждане в первом полугодии 2025 г. расторгли со страховщиками 3,7 млн договоров на 13 млрд руб. в период охлаждения, подсчитало Национальное рейтинговое агентство (НРА). Но если размер возвращенных сумм сократился на 20% год к году, то число расторгнутых договоров аномально возросло – год назад их было 345 304 шт. К страхователям относятся физлица, которые заключают отдельные и коллективные договоры. Доля возвращаемых премий в январе – июне в общем объеме сборов (1,8 трлн руб.) сократилась до 0,7% с 1,3% годом ранее.

Всплеск числа расторгнутых полисов связан с показателями одной небольшой компании (НРА ее не называет): не являясь лидером рынка, она продемонстрировала настолько высокий уровень расторжений, что ее данные оказали непропорциональное влияние на весь сегмент, объяснила «Ведомостям» старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина. Столь высокий индивидуальный уровень отказов – следствие специфической бизнес-модели организации и ее внутренних процессов, поэтому данные не отражают общерыночные тенденции, считает она.

