Объем расторгнутых полисов в период охлаждения упал в первом полугодии

Граждане в первом полугодии 2025 г. расторгли со страховщиками 3,7 млн договоров на 13 млрд руб. в период охлаждения, подсчитало Национальное рейтинговое агентство (НРА). Но если размер возвращенных сумм сократился на 20% год к году, то число расторгнутых договоров аномально возросло – год назад их было 345 304 шт. К страхователям относятся физлица, которые заключают отдельные и коллективные договоры. Доля возвращаемых премий в январе – июне в общем объеме сборов (1,8 трлн руб.) сократилась до 0,7% с 1,3% годом ранее.