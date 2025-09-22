Сбербанк запустил платформу социальных налоговых вычетов

Налоговый вычет – это возможность для граждан уменьшить размер НДФЛ или вернуть часть уже уплаченных денег. Право на вычет есть у любого физлица – налогового резидента России, который получает доход и платит с него НДФЛ. Социальный налоговый вычет положен гражданам, которые несли расходы на лечение, обучение и физкультурно-оздоровительные услуги. Его размер зависит от ставки, по которой рассчитывался НДФЛ, и лимита расходов в конкретном году. По итогам 2024 г. россияне могут вернуть до 22 500 руб. за себя и до 16 500 руб. за обучение каждого ребенка, а по итогам 2025 г. в связи с увеличением НДФЛ до 22% – до 33 000 и 24 200 руб. соответственно. С 22 сентября клиенты «Сбера» начнут получать уведомления за 2024 и 2025 гг. от тех компаний, которые уже подключены к сервису в приложении.