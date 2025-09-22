Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Сбербанк запустил платформу социальных налоговых вычетов

Ее использование упростит и автоматизирует подачу заявлений в ФНС
Наталья Заруцкая
Анастасия Бойко
Внедрение упрощенного порядка социальных налоговых вычетов – это важный шаг в рамках политики, направленной на цифровизацию государственных услуг и повышение их доступности для населения
Внедрение упрощенного порядка социальных налоговых вычетов – это важный шаг в рамках политики, направленной на цифровизацию государственных услуг и повышение их доступности для населения / Алексей Орлов / Ведомости

Сбербанк 22 сентября запускает платформу социальных налоговых вычетов – она упрощает и автоматизирует для граждан и компаний отправку в Федеральную налоговую службу (ФНС) документов, необходимых для получения вычета. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов (его слова передал представитель организации). Платформа Сбербанка разработана с учетом установленного ФНС упрощенного порядка получения социальных налоговых вычетов. К сервису могут подключиться все клиенты банка – физлица через приложение «Сбербанк онлайн» и компании через интернет-банк «Сбербизнес».

Налоговый вычет – это возможность для граждан уменьшить размер НДФЛ или вернуть часть уже уплаченных денег. Право на вычет есть у любого физлица – налогового резидента России, который получает доход и платит с него НДФЛ. Социальный налоговый вычет положен гражданам, которые несли расходы на лечение, обучение и физкультурно-оздоровительные услуги. Его размер зависит от ставки, по которой рассчитывался НДФЛ, и лимита расходов в конкретном году. По итогам 2024 г. россияне могут вернуть до 22 500 руб. за себя и до 16 500 руб. за обучение каждого ребенка, а по итогам 2025 г. в связи с увеличением НДФЛ до 22% – до 33 000 и 24 200 руб. соответственно. С 22 сентября клиенты «Сбера» начнут получать уведомления за 2024 и 2025 гг. от тех компаний, которые уже подключены к сервису в приложении.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте