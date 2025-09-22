Сбербанк запустил платформу социальных налоговых вычетов

Сбербанк запустил платформу социальных налоговых вычетовЕе использование упростит и автоматизирует подачу заявлений в ФНС
Сбербанк 22 сентября запускает платформу социальных налоговых вычетов – она упрощает и автоматизирует для граждан и компаний отправку в Федеральную налоговую службу (ФНС) документов, необходимых для получения вычета. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов (его слова передал представитель организации). Платформа Сбербанка разработана с учетом установленного ФНС упрощенного порядка получения социальных налоговых вычетов. К сервису могут подключиться все клиенты банка – физлица через приложение «Сбербанк онлайн» и компании через интернет-банк «Сбербизнес».
Налоговый вычет – это возможность для граждан уменьшить размер НДФЛ или вернуть часть уже уплаченных денег. Право на вычет есть у любого физлица – налогового резидента России, который получает доход и платит с него НДФЛ. Социальный налоговый вычет положен гражданам, которые несли расходы на лечение, обучение и физкультурно-оздоровительные услуги. Его размер зависит от ставки, по которой рассчитывался НДФЛ, и лимита расходов в конкретном году. По итогам 2024 г. россияне могут вернуть до 22 500 руб. за себя и до 16 500 руб. за обучение каждого ребенка, а по итогам 2025 г. в связи с увеличением НДФЛ до 22% – до 33 000 и 24 200 руб. соответственно. С 22 сентября клиенты «Сбера» начнут получать уведомления за 2024 и 2025 гг. от тех компаний, которые уже подключены к сервису в приложении.