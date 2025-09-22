Газета
Главная / Технологии /

Банки обратились в Минцифры с просьбой разрешить звонки без согласия клиента

Закон, вступивший в силу с 1 сентября, мешает им обзванивать должников
Ника Сизова
Мария Арялина
Алексей Орлов / Ведомости
Банки надеются избежать обязанности получать согласие клиента на массовые обзвоны. Ассоциация банков России (АБР) обратилась в Минцифры с просьбой пересмотреть это требование, которое было утверждено 1 апреля вместе с № 44-ФЗ «О создании ГИС по противодействию мошенничеству» и вступило в силу 1 сентября. Письмо было направлено врио президента АБР Денисом Липаевым министру цифрового развития Максуту Шадаеву 18 сентября 2025 г. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника, близких к ассоциации. Из-за нового требования банки не могут обзванивать должников с напоминанием о необходимости оплатить задолженность по кредиту, поскольку возникает противоречие в законодательстве, говорится в письме.

Представитель АБР подтвердил отправку письма. Начальник правового управления АБР Александр Абрамов уточнил, что закон № 230-ФЗ, регулирующий взыскание просроченной задолженности, не требует получения дополнительного согласия клиента на осуществление кредитором звонка по поводу долга. Само письмо было направлено с целью подтвердить данную позицию во избежание разночтений в связи со вступлением в силу новых норм законодательства о борьбе с телефонным спамом, добавил он.

