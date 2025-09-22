Швейцарские банки борются за «хороших русских»Это ставит в привилегированное положение наименее рискованные категории выходцев из России
Во многих швейцарских банках до сих пор сохранились отделы по работе с российскими клиентами, которые «борются» за этот сегмент. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в одной из местных кредитных организаций и подтвердили управляющий партнер швейцарского юрбюро LEOLEX Роман Кудинов, руководитель группы по банковским услугам юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок и юрист White Stone Виктор Машинский.
Эта борьба на уровне менеджеров ставит в привилегированное положение наименее рискованные категории выходцев из России: они понимают положение дел и могут торговаться с банками, как правило, по размеру комиссий, говорят собеседники. Впрочем, общей тенденцией в Швейцарии остается снижение экспозиции на Россию, хотя в итоге все упирается в политику конкретного банка продолжать или нет работу с русскими клиентами, подчеркивают они.