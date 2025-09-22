Швейцарские банки борются за «хороших русских»

Эта борьба на уровне менеджеров ставит в привилегированное положение наименее рискованные категории выходцев из России: они понимают положение дел и могут торговаться с банками, как правило, по размеру комиссий, говорят собеседники. Впрочем, общей тенденцией в Швейцарии остается снижение экспозиции на Россию, хотя в итоге все упирается в политику конкретного банка продолжать или нет работу с русскими клиентами, подчеркивают они.