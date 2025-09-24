Банки запускают вклады-акции с повышенной доходностью

С 12 сентября, когда Банк России снизил ключевую ставку с 18 до 17%, доходность вкладов без учета акционных упала на 0,3–0,4 п. п., свидетельствуют данные «Финуслуг». Сейчас средняя ставка по вкладам на три месяца составляет 15,25% годовых, на шесть месяцев – 14,33%, на год – 13,06%. Максимальные также находятся ниже ключевой – 17,7, 15,5 и 16,5% соответственно.