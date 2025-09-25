Мосбиржа планирует полностью импортозаместить IT-инфраструктуру к 2027 году

Группа компаний «Московская биржа» (помимо собственно биржи туда входят Национальный клиринговый центр (НКЦ), Национальный расчетный депозитарий (НРД) и ряд других компаний) рассчитывает к 2027 г. заменить почти все зарубежные решения на отечественные. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по информационной безопасности Мосбиржи Сергей Демидов. На реализацию проекта руководство биржи выделило «миллиарды рублей», сказал он. «На текущий момент мы не раскрываем сумму проекта, – уточнил Демидов. – Для нас это серьезный проект, так как основные платформы биржи – это собственные разработки, поэтому руководство приняло решение о выделении дополнительных средств».