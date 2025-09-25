Мосбиржа планирует полностью импортозаместить IT-инфраструктуру к 2027 году

Мосбиржа планирует полностью импортозаместить IT-инфраструктуру к 2027 годуНа реализацию проекта выделили «миллиарды рублей»
Группа компаний «Московская биржа» (помимо собственно биржи туда входят Национальный клиринговый центр (НКЦ), Национальный расчетный депозитарий (НРД) и ряд других компаний) рассчитывает к 2027 г. заменить почти все зарубежные решения на отечественные. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по информационной безопасности Мосбиржи Сергей Демидов. На реализацию проекта руководство биржи выделило «миллиарды рублей», сказал он. «На текущий момент мы не раскрываем сумму проекта, – уточнил Демидов. – Для нас это серьезный проект, так как основные платформы биржи – это собственные разработки, поэтому руководство приняло решение о выделении дополнительных средств».
Топ-менеджер уточнил, что сейчас речь идет о замене «некритичной инфраструктуры»: систем, которые не имеют прямого влияния на бизнес-процессы, части офисных систем, систем финансового учета и др. «Мы на 100% выполнили указы президента и заместили программное обеспечение (ПО) в рамках значимых объектов, которых у нас три. Мы не даем названия, но речь идет о ключевых системах группы. Также мы на 100% заместили средства защиты информации (СЗИ)», – рассказал Демидов.