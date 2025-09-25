Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Банк России назвал критерии своего участия в создании финансовых сервисов

В перечне факторов обеспечение непрерывности их функционирования и доступности
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России выделил два вида критериев – критические и особо значимые, на основе которых он хочет определять необходимость своего участия в создании важных сервисов для всего финансового рынка. ЦБ будет ориентироваться на такие факторы – обеспечение непрерывного функционирования финансового рынка, защиты данных, доступности финансовых услуг для граждан и банков, угроза конкуренции и проч. Если в ходе комплексной оценки всех факторов для каждого объекта инфраструктуры, рассматриваемого к разработке, окажется, что хотя бы один из них критический, то участие ЦБ является обязательным, говорится в докладе для общественных консультаций о национальной цифровой инфраструктуре финрынка.

Вы видите 4% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь