Банк России назвал критерии своего участия в создании финансовых сервисов

Банк России выделил два вида критериев – критические и особо значимые, на основе которых он хочет определять необходимость своего участия в создании важных сервисов для всего финансового рынка. ЦБ будет ориентироваться на такие факторы – обеспечение непрерывного функционирования финансового рынка, защиты данных, доступности финансовых услуг для граждан и банков, угроза конкуренции и проч. Если в ходе комплексной оценки всех факторов для каждого объекта инфраструктуры, рассматриваемого к разработке, окажется, что хотя бы один из них критический, то участие ЦБ является обязательным, говорится в докладе для общественных консультаций о национальной цифровой инфраструктуре финрынка.