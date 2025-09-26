Банки маркетплейсов ответили на идею Костина признать их системно значимыми

Банк России ведет перечень так называемых системно значимых банков – это отдельная категории наиболее крупных и критически важных в масштабах всего финансового сектора игроков. Сейчас таких банков 13. Их список ЦБ обновляет раз в год, к ним предъявляются повышенные требования к капиталу, а попадание в перечень зависит от ряда факторов, включая размер активов, вкладов и т. д. Но в ближайший год ЦБ изменит подходы – в список могут войти не только крупнейшие банки по доле на рынке, но и средние игроки с сильными платежными решениями или экосистемами.