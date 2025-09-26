Газета
Главная / Финансы /

Банки маркетплейсов ответили на идею Костина признать их системно значимыми

Нельзя оценивать значимость только по критерию количества пользователей, считают они
Екатерина Литова
Мария Викулова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Финансовые институты, принадлежащие маркетплейсам, стоит отнести к разряду системообразующих банков, поскольку по охвату клиентуры они значительно превосходят и ВТБ, и Альфа-банк, уступая только Сбербанку. С таким предложением к председателю Банка России обратился предправления ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии XXII Международного банковского форума. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала предложение Костина неожиданным, но пообещала его обязательно рассмотреть.

Банк России ведет перечень так называемых системно значимых банков – это отдельная категории наиболее крупных и критически важных в масштабах всего финансового сектора игроков. Сейчас таких банков 13. Их список ЦБ обновляет раз в год, к ним предъявляются повышенные требования к капиталу, а попадание в перечень зависит от ряда факторов, включая размер активов, вкладов и т. д. Но в ближайший год ЦБ изменит подходы – в список могут войти не только крупнейшие банки по доле на рынке, но и средние игроки с сильными платежными решениями или экосистемами.

