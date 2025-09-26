ЦБ обсудит повышение минимального размера капитала банков

ЦБ обсудит повышение минимального размера капитала банковСейчас требования уже не соответствуют экономическим реалиям, хотя мелкие игроки так не считают
Уровни минимального размера капитала банков не соответствуют потребностям экономики, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме. Последние требования к капиталу кредитных организаций действуют с 2018 г. Для банков с базовой лицензией минимальная отсечка составляет 300 млн руб., с универсальной лицензией – 1 млрд руб.
«Мы будем обсуждать новые уровни. Если такое решение будет принято, оно будет все равно реализовываться поэтапно, чтобы действующие банки смогли адаптироваться», – заявила она. Детали Набиуллина не сообщила.
