ЦБ обсудит повышение минимального размера капитала банков

Сейчас требования уже не соответствуют экономическим реалиям, хотя мелкие игроки так не считают
Екатерина Литова
Мария Викулова
Пресс-служба Ассоциации банков России
Пресс-служба Ассоциации банков России

Уровни минимального размера капитала банков не соответствуют потребностям экономики, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме. Последние требования к капиталу кредитных организаций действуют с 2018 г. Для банков с базовой лицензией минимальная отсечка составляет 300 млн руб., с универсальной лицензией – 1 млрд руб.

«Мы будем обсуждать новые уровни. Если такое решение будет принято, оно будет все равно реализовываться поэтапно, чтобы действующие банки смогли адаптироваться», – заявила она. Детали Набиуллина не сообщила.

