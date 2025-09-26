Газета
Финансы

Банки не хотят принимать на себя процентные риски

Но активное наращивание кредитов по плавающим ставкам последние годы может привести к росту риска по системе
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Стабильность российского финансового рынка достигнута за счет большой доли государства в собственности сектора и очень маленького принятия банками процентного риска, заявил председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов на XXII Международном банковском форуме. Особенно беспокоит, что большинство кредитных портфелей сейчас с плавающей ставкой, т. е. банки «отстранились от принятия процентного риска на себя», указал он.

В условиях, когда государство является источником, а не демпфером волатильности для предприятий, процентный риск может для банков превращаться в кредитный, указал Швецов. Поэтому с точки зрения финансовой стабильности и устойчивости сектора как поставщика средств для модернизации экономики необходимо задуматься о рисках плавающих ставок в кредитовании юрлиц, отметил он.

