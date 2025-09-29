Газета
Как Банк России собирается решить проблему дропов

С помощью единой базы данных банки смогут оперативно выявлять сомнительных клиентов
Мария Викулова
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Банк России совместными усилиями с банками и правоохранительными органами намерен оставить «историю с дропами в прошлом» – за счет создания единой базы таких граждан, заявил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на XXII Международном банковском форуме. Это не значит, что вызовы и риски уйдут, – есть вероятность, что вывод похищенных у граждан средств станет чаще проходить через криптовалюты и наличные, но и с этими каналами регулятор будет бороться, подчеркнул Шабля.

