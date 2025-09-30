АРФГ назвала основные нарушения при продажах инвестпродуктов в банках

Основная часть недобросовестных практик во время продаж инвестиционных продуктов через банки связана с отсутствием информирования клиентов о рисках и гарантиях доходности инвестиций, показал мониторинг Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), итоги которого есть у «Ведомостей». «Особенно тревожно» гарантирование доходности по продуктам, где это недопустимо, или некорректные сравнения (паевые инвестфонды со вкладами), указывает представитель ассоциации.