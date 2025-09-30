Газета
Главная / Финансы /

Дочь угольщика Александра Щукина пытаются обанкротить в Англии

С заявлением в Высокий суд обратилась российская юрфирма «Никольская консалтинг»
Артем Кульша
Отец Щукиной (на фото) – бывший совладелец угольного холдинга «Сибуглемет»
Отец Щукиной (на фото) – бывший совладелец угольного холдинга «Сибуглемет»

В Высокий суд Англии и Уэльса поступило ходатайство о банкротстве Елены Щукиной, дочери скончавшегося в 2021 г. угольного промышленника Александра Щукина, узнали «Ведомости». С заявлением обратилась российская юридическая фирма «Никольская консалтинг», следует из материалов дела. Подробностей спора в них пока нет.

«Никольская» является доверенным лицом вдовы Щукина Евгении, упоминается в материалах Восьмого кассационного суда общей юрисдикции. В этом деле Агентство по защите прав собственности (АЗПС) пыталось взыскать с вдовы Щукина, ее зятя Ильдара Узбекова и двух юрлиц «Никольской» задолженность по договору об оказании юридических услуг. Кассация в июле этого года оставила в силе решение апелляции взыскать с Щукиной 20 млн руб. в пользу АЗПС и отказать в требованиях к остальным ответчикам (первая инстанция отказала в требованиях ко всем). «Никольская» была одним из фактических заказчиков по спорному договору, а Узбеков и его жена Елена совершали платежи в пользу истца со ссылкой на номер соглашения, следует из материалов дела.

