Дочь угольщика Александра Щукина пытаются обанкротить в Англии

«Никольская» является доверенным лицом вдовы Щукина Евгении, упоминается в материалах Восьмого кассационного суда общей юрисдикции. В этом деле Агентство по защите прав собственности (АЗПС) пыталось взыскать с вдовы Щукина, ее зятя Ильдара Узбекова и двух юрлиц «Никольской» задолженность по договору об оказании юридических услуг. Кассация в июле этого года оставила в силе решение апелляции взыскать с Щукиной 20 млн руб. в пользу АЗПС и отказать в требованиях к остальным ответчикам (первая инстанция отказала в требованиях ко всем). «Никольская» была одним из фактических заказчиков по спорному договору, а Узбеков и его жена Елена совершали платежи в пользу истца со ссылкой на номер соглашения, следует из материалов дела.