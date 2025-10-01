Газета
ФНС стала требовательнее к «специальным» валютным резидентам

Копии загранпаспорта для подтверждения этого статуса может оказаться недостаточно
Артем Кульша
Вопросы «специальным» валютным резидентам ФНС задает при запросах, связанных с анализом информации по отчетам и уведомлениям о зарубежных счетах
Вопросы «специальным» валютным резидентам ФНС задает при запросах, связанных с анализом информации по отчетам и уведомлениям о зарубежных счетах / Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) стала требовательнее к подтверждению статуса так называемого «специального» валютного резидента – это российские граждане или обладатели вида на жительство в РФ, проживающие за границей более 183 дней в году, узнали «Ведомости». Если раньше достаточно было предъявить копию заграничного паспорта с отметками о въезде/выезде, то теперь налоговики просят и иные документы, рассказал собеседник в консалтинговой компании и подтвердил источник в юридической фирме. Речь идет о трудовых договорах, договорах аренды, оказания образовательных и медицинских услуг, посадочных талонах, телефонных и отельных счетах, перечисляют собеседники.

О такой тенденции знают партнер Kept Донат Подниек, ведущий юрист Taxology Леонид Машков, советник «МЭФ Legal» Александра Амбрасовская и ассоциированный директор по юридическому консультированию ГК «Мариллион» Эльвира Пескина.

