ФНС стала требовательнее к «специальным» валютным резидентам

Федеральная налоговая служба (ФНС) стала требовательнее к подтверждению статуса так называемого «специального» валютного резидента – это российские граждане или обладатели вида на жительство в РФ, проживающие за границей более 183 дней в году, узнали «Ведомости». Если раньше достаточно было предъявить копию заграничного паспорта с отметками о въезде/выезде, то теперь налоговики просят и иные документы, рассказал собеседник в консалтинговой компании и подтвердил источник в юридической фирме. Речь идет о трудовых договорах, договорах аренды, оказания образовательных и медицинских услуг, посадочных талонах, телефонных и отельных счетах, перечисляют собеседники.