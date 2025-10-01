Австрийские акционеры Strabag отозвали запрос на арбитраж с российским

Причин для отзыва запроса на арбитраж Strabag не раскрыл, но упомянул, что в июне «Распериа» попросила Арбитражный суд Калининградской области запретить иностранным акционерам Strabag вести с ней нидерландский спор под угрозой штрафа в 1 млрд евро. Решение по этому делу еще не вынесено.