Австрийские акционеры Strabag отозвали запрос на арбитраж с российским

Австрийские акционеры Strabag отозвали запрос на арбитраж с российскимОни хотели обязать «Распериа» продать свою долю за 1 млрд евро
Австрийские акционеры строительного концерна Strabag отозвали запрос на арбитраж в Нидерландах с российским совладельцем компании – бывшей структурой миллиардера Олега Дерипаски «Распериа трейдинг лимитед», объявила Strabag на своем сайте. Австрийцы требовали реализовать преимущественное право покупки 24,1% акций Strabag, принадлежащих «Распериа», пояснил «Ведомостям» судебный представитель отечественной компании, управляющий партнер K&P.Group Игорь Озерский.
Причин для отзыва запроса на арбитраж Strabag не раскрыл, но упомянул, что в июне «Распериа» попросила Арбитражный суд Калининградской области запретить иностранным акционерам Strabag вести с ней нидерландский спор под угрозой штрафа в 1 млрд евро. Решение по этому делу еще не вынесено.