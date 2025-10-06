На финансовом рынке появятся новые участники

На финансовом рынке появятся новые участникиРегионы смогут учреждать ипотечные МФО для расширения доступности жилья
С 22 октября на финансовом рынке начнут действовать ипотечные микрокредитные компании (МКК), сообщил ЦБ. Они создаются в соответствии с законом, подписанным президентом в июле, для реализации государственных программ по расширению доступности жилья в регионах.
Выдавать кредиты на покупку жилья смогут только МКК, созданные регионами: 100% акций организации должно принадлежать субъекту Федерации. В одном регионе может быть не более одной ипотечной МКК. Банк России будет осуществлять надзор за ними и вести перечень таких компаний.
