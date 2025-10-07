Газета
Главная / Финансы /

Бывшая структура Сбербанка не смогла оспорить вытеснение из капитала Fortenova

«Сбер» продал SBK Art в 2022 г., но в ЕС эту сделку не признали и ввели санкции против компании
Артем Кульша
В 2022 г. Сбербанк передал расписки Fortenova своей косвенной «дочке» SBK Art, а затем продал компанию инвестору из ОАЭ
В 2022 г. Сбербанк передал расписки Fortenova своей косвенной «дочке» SBK Art, а затем продал компанию инвестору из ОАЭ / Андрей Гордеев / Ведомости

Бывшая структура Сбербанка SBK Art не смогла оспорить в судах Нидерландов свое вытеснение из капитала крупного хорватского производителя продуктов питания и ритейлера Fortenova Group, узнали «Ведомости» из материалов дела. «Сбер» в 2022 г. объявил, что продал долю в Fortenova инвестору из ОАЭ Саифу Алькетби, но в ЕС эту сделку не признали, потому что банк не обращался за разрешением, и в декабре того же года ввели санкции против SBK.

