Крупные кредитные риски в топ-10 банков достигли рекордной отметки

Но в банках не видят в этом угрозы финстабильности – значения еще далеки от предела
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости
По итогам первой половины 2025 г. в топ-10 российских банков норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) достиг рекордных 316% против 221% на начало 2022 г., пишут аналитики «Эксперт РА» в новом обзоре. В то же время в банках за пределами первой десятки концентрация за последние годы, наоборот, снижалась.

Норматив Н7 определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков к размеру собственных средств банка. Сейчас максимально допустимое значение Н7 – 800%, т. е. сумма всех кредитов с высоким риском не может превышать собственный капитал на 800%. Например, если собственный капитал банка – 1 млрд руб., то максимальная сумма таких кредитов – 9 млрд руб.

