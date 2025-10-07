Крупные кредитные риски в топ-10 банков достигли рекордной отметки

По итогам первой половины 2025 г. в топ-10 российских банков норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) достиг рекордных 316% против 221% на начало 2022 г., пишут аналитики «Эксперт РА» в новом обзоре. В то же время в банках за пределами первой десятки концентрация за последние годы, наоборот, снижалась.