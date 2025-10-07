Платежный агент ПСБ запустил криптовексель для международных расчетов

Цифровой вексель дает владельцу возможность получить на свой криптокошелек рублевый стейблкойн А7А5 (в сети Tron) в эквиваленте номинала, обменять бумагу на российские рубли в отделениях А7 или на наличную валюту по всему миру (как именно, не уточняется), сказано на сайте А7А5. Передать вексель можно максимум три раза, говорится там же.