Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Платежный агент ПСБ запустил криптовексель для международных расчетов

Он позволяет получить стейблкойны на криптокошелек или наличную валюту по всему миру
Артем Кульша
Криптовексель А7 дает возможность получить любую наличную или безналичную валюту в любой стране
Криптовексель А7 дает возможность получить любую наличную или безналичную валюту в любой стране / Максим Стулов / Ведомости

Платежный агент А7, созданный ПСБ, через «дочку» «А7-Кыргызстан» запустил цифровой вексель для международных расчетов, рассказал «Ведомостям» представитель А7. Вексель – это долговая ценная бумага, письменное обязательство должника на выплату кредитору определенной суммы в будущем.

Цифровой вексель дает владельцу возможность получить на свой криптокошелек рублевый стейблкойн А7А5 (в сети Tron) в эквиваленте номинала, обменять бумагу на российские рубли в отделениях А7 или на наличную валюту по всему миру (как именно, не уточняется), сказано на сайте А7А5. Передать вексель можно максимум три раза, говорится там же.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте