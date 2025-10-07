Платежный агент ПСБ запустил криптовексель для международных расчетов

Платежный агент ПСБ запустил криптовексель для международных расчетовОн позволяет получить стейблкойны на криптокошелек или наличную валюту по всему миру
Платежный агент А7, созданный ПСБ, через «дочку» «А7-Кыргызстан» запустил цифровой вексель для международных расчетов, рассказал «Ведомостям» представитель А7. Вексель – это долговая ценная бумага, письменное обязательство должника на выплату кредитору определенной суммы в будущем.
Цифровой вексель дает владельцу возможность получить на свой криптокошелек рублевый стейблкойн А7А5 (в сети Tron) в эквиваленте номинала, обменять бумагу на российские рубли в отделениях А7 или на наличную валюту по всему миру (как именно, не уточняется), сказано на сайте А7А5. Передать вексель можно максимум три раза, говорится там же.
