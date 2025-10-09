ЦБ и банкиры продолжают долгий спор о монополии в финтехе

Споры «Сбера» и ЦБ

Спор Сбербанка и ЦБ о доступах к сервисам и их «копировании» государством идет не первый год. Чтобы ограничить потенциальную монополию «Сбера» на рынке переводов между людьми, Банк России запустил СБП, обязав все банки к ней подключиться. Похожим образом развивалась и ситуация с распространением QR-кодов: сначала оплату по ним запустил «Сбер», а вскоре такое решение реализовала НСПК. Внедрение универсального QR-кода, который будет работать через СБП, станет обязательным с осени 2026 г. Сначала к нему будут обязаны подключиться все системно значимые банки, а затем и другие кредитные организации, а также продавцы с выручкой от 20 млн руб. в год. В конце 2024 г. Греф называл действия ЦБ на платежном рынке «заходом за буйки» и «угрозой для страны в целом».