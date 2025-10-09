Четыре крупнейших банка начнут обмениваться данными о счетах через открытые API

В России появится первый пример мультибанкинга – Т-банк через открытые API (интерфейс для взаимодействия приложений) объединит в приложении дебетовые счета Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка, рассказал «Ведомостям» его представитель. Т-банк также договорился с ВТБ отображать данные по вкладам не только на текущих, но и на накопительных счетах. Сейчас сервис работает в пилотном режиме, а участие в нем клиентов возможно только с их согласия, отметил представитель Т-банка. До конца года взаимодействие будут совершенствовать, постепенно расширяя его функционал и увеличивая количество клиентов, рассказал он.