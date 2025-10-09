Четыре крупнейших банка начнут обмениваться данными о счетах через открытые API

Четыре крупнейших банка начнут обмениваться данными о счетах через открытые APIТ-банк объединит информацию о счетах клиентов Альфа-банка, ВТБ и Сбербанка в своем приложении
В России появится первый пример мультибанкинга – Т-банк через открытые API (интерфейс для взаимодействия приложений) объединит в приложении дебетовые счета Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка, рассказал «Ведомостям» его представитель. Т-банк также договорился с ВТБ отображать данные по вкладам не только на текущих, но и на накопительных счетах. Сейчас сервис работает в пилотном режиме, а участие в нем клиентов возможно только с их согласия, отметил представитель Т-банка. До конца года взаимодействие будут совершенствовать, постепенно расширяя его функционал и увеличивая количество клиентов, рассказал он.
Открытые API – программный интерфейс приложения, т. е. наборы функций и инструментов, которые позволяют различным программам и приложениям взаимодействовать друг с другом через интернет, обмениваясь данными. Банкам данная технология позволяет по защищенным каналам обмениваться информацией о счетах своих клиентов. В перспективе пользователи смогут давать разрешение на обмен своими данными не только между банками, но и смежными организациями – в частности, микрофинансовыми организациями (МФО), телекомоператорами.