Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Четыре крупнейших банка начнут обмениваться данными о счетах через открытые API

Т-банк объединит информацию о счетах клиентов Альфа-банка, ВТБ и Сбербанка в своем приложении
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В России появится первый пример мультибанкинга – Т-банк через открытые API (интерфейс для взаимодействия приложений) объединит в приложении дебетовые счета Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка, рассказал «Ведомостям» его представитель. Т-банк также договорился с ВТБ отображать данные по вкладам не только на текущих, но и на накопительных счетах. Сейчас сервис работает в пилотном режиме, а участие в нем клиентов возможно только с их согласия, отметил представитель Т-банка. До конца года взаимодействие будут совершенствовать, постепенно расширяя его функционал и увеличивая количество клиентов, рассказал он.

Открытые API – программный интерфейс приложения, т. е. наборы функций и инструментов, которые позволяют различным программам и приложениям взаимодействовать друг с другом через интернет, обмениваясь данными. Банкам данная технология позволяет по защищенным каналам обмениваться информацией о счетах своих клиентов. В перспективе пользователи смогут давать разрешение на обмен своими данными не только между банками, но и смежными организациями – в частности, микрофинансовыми организациями (МФО), телекомоператорами.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь