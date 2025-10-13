Банки оценили идею создания равноудаленного ИИ-помощника

Об ИИ-помощнике заговорил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский на пленарной сессии «Финополиса» 10 октября. По его словам, единицы изучают договоры о банковских продуктах полностью или с юристом, большинство же просто пролистывают документ и могут что-то прочитать на последней странице. Поэтому банкир предложил размещать в самом начале на «полстраницы» нативное и простое пояснение с акцентами – что в выбранном продукте представляет наибольший риск, чем он отличается от принятых стандартов, если речь идет об ипотеке или автокредитовании. Если же говорить о предоставлении услуг онлайн, то как раз составлять такое описание мог бы ИИ-помощник, потому что «искусственный интеллект нельзя обмануть», заявил Хотимский. Это может ускорить ознакомление с документами и повысить прозрачность предоставляемых услуг, что снизит уровень мисселинга, подчеркнул он. По словам Хотимского, на базе Банка России уже протестировали подобный инструмент и «результаты вдохновляют».